أمريكي يصطاد سمكة “بأسنان بشرية” في كارولينا الشمالية

2021/08/08 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسمكة اصطادها شاب أمريكي بولاية كارولينا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، تظهر بأسنان شبيهة بأسنان البشر.

ونشرت صفحة “جينيتس باير”، التي تهتم بنشر كل ما يخص عالم البحار، صورة السمكة التي لاقت تعليقات كثيرة تستغرب شكل الأسنان.

والسمكة من نوع “رأس الغنم”، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف.

وأشارت الأنباء إلى أن صيادا يدعى ناثان مارتن، يعمل بانتظام في الميناء، هو من اصطاد السمكة.

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