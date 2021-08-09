طالبان تسيطر على رابع عاصمة إقليمية في يومين.. والقوات الأفغانية تضاعف جهودها لدحرها

2021/08/08 | 23:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليومين الماضيين، سقطت أربع عواصم إقليمية في يد طالبان.إذا سقطت قندز في يد طالبان، فهي الأهم إلى حد بعيد.إنها سادس أكبر مدينة في البلاد، وهي منطقة حدودية، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة للحكومة الأفغانية.

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