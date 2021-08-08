انفجار بعبوة ناسفة شمال أفغانستان... وسفير أميركي سابق يوضح استراتيجية

2021/08/08 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة في أفغانستان نقلا عن شهود عيان بحدوث انفجار بعبوة ناسفة قرب نقطة تفتيش وبوابة أمنية إلكترونية في منطقة "شهر نو" في شمال البلاد الأحد

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