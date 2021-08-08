2021/08/08 | 23:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع العراقية توجه نداء عاجلا بشأن رفاة وممتلكات عراقيين وكويتيين فقدوا أثناء غزو الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع العراقية توجه نداء عاجلا بشأن رفاة وممتلكات عراقيين وكويتيين فقدوا أثناء غزو الكويت) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع العراقية توجه نداء عاجلا بشأن رفاة وممتلكات عراقيين وكويتيين فقدوا أثناء غزو الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).