تصريح جديد من المالية النيابية يدفع بتغيير سعر صرف الدولار في العراق

2021/08/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علقت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الأحد، من جديد بخصوص سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم، لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهات الحكومية التنفيذية المختصة، مطالبة بشكل عاجل، مراجعة قرار رفع سعر صرف الدولار، في الوقت، خصوصاً ان كل مبررات وحجج هذا القرار قد زالت بعد ارتفاع اسعار سعر النفط في الاسواق العالمية".

وبين ابراهيم ان "المواطنين حتى الآن مازالوا يعانون من تبعات هذا القرار، الذي اثقل كاهل المواطن، خصوصاً ان هذا القرار سبب بارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد، بشكل كبير".

وتابع عضو اللجنة: "نحن في اللجنة المالية سنبقى نطالب باعادة سعر صرف الدولار على سعره القديم، بعد تحسن اسعار النفط".

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