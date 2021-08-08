القصف التركي يسبب انقطاع الكهرباء عن قرى في دهوك

2021/08/08 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك، يوم الاحد، انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى بسبب استمرار القصف التركي للمنطقة.وقال سربست صبري مدير ناحية كاني ماسي لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني: ان القصف التركي الذي بدأ قبل اسبوع، مازال مستمرا، ويشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، لافتا الى ان القصف تسبب بقطع التيار الكهربائي عن 4 قرى هي " ادن، دشيش، اوره، سرورو"، والتي تعاني من عدم توفر الكهرباء منذ اسبوع.واضاف: ان استمرار القصف يعيق اعادة التيار الكهربائي لتلك القرى، مشيرا الى ان تضرر الخط الناقل للكهرباء هو التاسع من نوعه بمناطق كاني ماسي./انتهى9

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