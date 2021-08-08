باريس سان جيرمان يقدم عرضا رسميا لميسي

2021/08/08 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الانكليزية، بأن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضا رسميا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، من أجل ضمه هذا الصيف.وانتهى عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 حزيران الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب.وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن باريس سان جيرمان عرض عقدا على ميسي مدته موسمين، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني يدرس العرض بعناية شديدة جدا قبل اتخاذ قراره النهائي.وأوضحت الشبكة أن سان جيرمان قدم راتبا سنويا لميسي قدره 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.يشار إلى أن ميسي، قال خلال مؤتمر وداع برشلونة، اليوم الأحد: "لا يوجد أي شيء مؤكد مع أي ناد، حدثت عدة اتصالات من عدة أندية بعد البيان، لكنني أتفاوض حتى الآن ولم أوقع لأي ناد".وأكد ليونيل ميسي أنه وافق على تخفيض 50% من راتبه في العقد الجديد مع النادي الكتالوني، من أجل تجديد التعاقد قبل الإعلان عن رحيله عن قلعة "كامب نو"./انتهى9

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