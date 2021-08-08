2021/08/08 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتعرض مناطق عدة في دهوك لقصف تركي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قصفاً مدفعياً تركياً استهدف مساء اليوم مناطق عدة في محافظة دهوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتعرض مناطق عدة شمالي العراق بين فترة واخرى لقصف تركي بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي يستهدف مناطق عدة في دهوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي يستهدف مناطق عدة في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).