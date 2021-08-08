ماقصة تواجد السفير التركي في علوة 'البيض والدجاج'.. الهجرة تكشف خدعة تمنح العراقيين اللجوء!

2021/08/08 | 23:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، الاحد، ان بعض المهاجرين يقومون بتزوير أوراق "تهديد" من أجل الحصول على اللجوء، فيما انتقد حركة السفير التركي داخل العراق.

وذكر النوري، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (8 اب 2021)، ان "البعض من المهاجرين ومن اجل الحصول على اللجوء السياسي يقوم بتزوير ورقة تهديد ويعطيها للدولة الاخرى وتسلم لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)- المعنية بحقوق الانسان- مشوها بذلك سمعة بلاده بالادعاء الكاذب"، مشيرا إلى ان "الدول تأخذ بها وتعطيه اللجوء على اثر ذلك".

من جانب آخر، أوضح النوري، ان "وزارة الخارجية معنية بحركة السفراء داخل العراق، وان السفير التركي قام بزيارة (العلوة) واتفق مع شركات البيض والدجاج، كما عمل تجمعا جماهيريا في كركوك للمطالبة بحقوق التركمان".

وأضاف، كما ان "بعض السفراء يعامل العراق باستعلاء وكاننا عبيد او خدم له، وعلى وزارة الخارجية ان تعيد النظر بتحرك السفراء وان نعامل الدول كما هي تعاملنا".

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