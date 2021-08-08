الطائي: على القوى السياسية ان تحرص على نزاهة الانتخابات

2021/08/08 | 23:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، خالد الطائي، اليوم الاحد، هناك مفصل مهم في هذه الانتخابات وعلينا ان نعكس للعالم باننا نمارس حقنا الديموقراطي، مبينا على القوى السياسية ان تحرص على نزاهة الانتخابات لان الانتخابات على المحك ومجلس الامن يقيمها.وقال الطائي في برنامج حصاد الايام، ان “سماحة الشيخ حمودي دعا الى ميثاق الشرف الوطني لتقريب الجهات […]

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