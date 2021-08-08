اللقاحات والأوكسجين.. خطة جزائرية جديدة لمواجهة كورونا

2021/08/08 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الجزائر إلى تلقيح ستين في المئة من سكان الولايات الكبرى الاكثر تضررا من كوفيد-19، إضافة إلى رفع نسبة عبوات الأوكسجين في البلاد، بحسب بيان للرئاسة بعد انعقاد مجلس الوزراء، الأحد.

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