القبض على 4 إرهابيين بينهم امرأة في سامراء

2021/08/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، ان الشرطة الاتحادية القت القبض على مطلوبين بينهم امرأة بقضايا إرهابية في سامراء.وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز من فوج طوارئ صلاح الدين التاسع ومفرزة من الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على 4 مطلوبين وامرأة وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الضلوعية) بسامراء".

واضاف "تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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