الكاظمي يدعو الملك سلمان لحضور قمة بغداد في العراق

2021/08/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوة إلى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز لحضورة قمة دول الجوار المقرر عقدها في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيانتلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة".

وأضاف الصحاف، أن "الطرفين بحثا ايضا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة".

وتابع المتحدث الرسمي، أن "الوزير سلم رسالة دعوة مُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الوزير الخارجيَّة السعوديّ مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن إجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي".

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