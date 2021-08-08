الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوبين بقضايا ارهابية بينهم امرأة في سامراء

2021/08/08 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الشرطة الاتحادية القبض على مطلوبين بقضايا ارهابية، بينهم امرأة ، في سامراء .وذكر بيان لقيادة الشرطة :" ان قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية و فوج طوارئ صلاح الدين التاسع والأمن الوطني، القت القبض على 4 مطلوبين وامرأة وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الضلوعية) بسامراء".واضاف انه :" تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم"./انتهى9

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