العتبة الحسينية تلغي مراسم تبديل الراية هذا العام بسبب الاجراءات الصحية

2021/08/08 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/أعلنت العتبة الحسينية، الاحد، عن الغاء مراسم تبديل الراية هذا العام بسبب الاجراءات الصحية.وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية عقيل الشريقي في تصريح صحفي:" ان العتبة الحسينية المقدسة قررت عدم إقامة المحفل الخاص بتبديل الراية الذي يقام سنوياً ليلة الاول من شهر محرم الحرام بعد صلاة العشائين ايذانا ببدء شهر الحزن".ولفت الشريفي الى أن " تبديل الراية المباركة سيكون دون اي دعوة جماهيرية او شخصية، ولكن سينقل عبر وسائل الإعلام"، مبيناً أن "دخول المواكب والزائرين سيكون وفق ما عُمل به في العام الماضي من الاجراءات الصحية والوقائية"./انتهى

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