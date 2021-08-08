طيف مغنية أمريكية يخيّم على محاكمة بشأن التهم الجنسية

2021/08/08 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أثارت‭ ‬وفاة‭ ‬المغنية‭ ‬الأميركية‭ ‬آليا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطّم‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2001‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬موسيقى‭ ‬الآر‭ ‬ان‭ ‬بي‭ ‬وبعد‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة،‭ ‬يخيّم‭ ‬طيف‭ ‬الفنانة‭ ‬على‭ ‬محاكمة‭ ‬آر‭.‬كيلي‭ ‬باعتداءات‭ ‬جنسية‭.‬ منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬تحوم‭ ‬شبهات‭ ‬بعلاقات‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬قاصرات‭ ‬واستغلال‭ ‬جنسي‭ ‬للأطفال‭ […]

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