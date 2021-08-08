القبض على خمسة مطلوبين بتهم إرهاب بينهم امرأة في سامراء

2021/08/08 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت قوة من الشرطة الاتحادية، الاحد، القبض على أربعة مطلوبين، وامرأة بقضايا إرهابية في سامراء.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 اب 2021)، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قيادة قوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز من فوج طوارئ صلاح الدين التاسع ومفرزة من الأمن الوطني، من إلقاء القبض على 4 مطلوبين وامرأة وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الضلوعية) بسامراء".

واشار البيان الى انه "تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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