2021/08/08 | 23:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "انخفاض" متوقع في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء وبعدهما "ستكون الأجواء لاهبة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انخفاض" متوقع في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء وبعدهما "ستكون الأجواء لاهبة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انخفاض" متوقع في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء وبعدهما "ستكون الأجواء لاهبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).