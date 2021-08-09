2021/08/09 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على مطلوبين بينهم امرأة بقضايا إرهابية في سامراء .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز من فوج طوارئ صلاح الدين التاسع ومفرزة من الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على 4 مطلوبين وامرأة وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الضلوعية) بسامراء"، مؤكدة انه "تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم."واضافت، ان "ذلك يأتي ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قيادة قوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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