تركيا تقصف الاراضي العراقية

2021/08/09 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التركية، الاحد، عدة مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان.

وقال مراسلنا اليوم (8 اب 2021) ، إن " قرى تابعة لمنطقة بانكي تعرضت لقصف مدفعي تركي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة ونزوح بعض العائلات".

وأضاف أن "القصف التركي مستمر وبشكل دوري على القرى، ولا يمكن الآن تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق حدودية ويصعب الوصول إليها".

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