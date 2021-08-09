نائب يكشف عن عودة التيار الصدري الى الانتخابات

2021/08/09 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب خالد الأسدي، الاحد، ان التيار الصدري سيعود إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بتكتيك "مريح".

وذكر الأسدي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (8 اب 2021)، ان الصدريين سيعودون إلى الانتخابات، مبينا ان العودة ستكون بتكتيك مريح.

وأوضح، فعند حصول الصدريين على نتائج جيدة في الانتخابات، يردون على من يدعي انهم قاموا بتزويها، باننا كنا منسحبين ومن أجلكم رجعنا للمشاركة فيها.

يذكر انه في 15 تموز الماضي، إعلن التيار الصدري -الذي يتزعمه مقتدى الصدر- انسحابه من مضمار الانتخابات، واعتزاله العمل السياسي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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