أمانة مجلس الوزراء تعلن الاثنين عطلة رسمية

2021/08/09 | 00:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء،

عن تعطيل الدوام يوم الاثنين.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إنه

"تقرر اعتبار يوم الإثنين، 9 آب 2021، عطلة

رسميّة، لمناسبة بداية العام الهجري،

الموافق، للأول من شهر

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