2021/08/09 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقعات امريكية بحرب أهلية طويلة وبريطانيا توصي رعاياها بمغادرة أفغانستان فوراً قندوز (أفغانستان)-(أ ف ب) لندن- الزمان توقع سفير أمريكي سابق حصول حرب أهلية طويلة الأمد في أفغانستان فيما ضيّقت طالبان الخناق الأحد على شمال أفغانستان حيث سيطرت على عواصم ثلاث ولايات أخرى في وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تسيطر على عواصم ثلاث ولايات خلال 24 ساعة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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