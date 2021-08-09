طالبان‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬عواصم‭ ‬ثلاث ولايات‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬

2021/08/09 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات‭ ‬امريكية‭ ‬بحرب‭ ‬أهلية‭ ‬طويلة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬توصي‭ ‬رعاياها‭ ‬بمغادرة‭ ‬أفغانستان‭ ‬فوراً قندوز‭ (‬أفغانستان‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬توقع‭ ‬سفير‭ ‬أمريكي‭ ‬سابق‭ ‬حصول‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬فيما‭ ‬ضيّقت‭ ‬طالبان‭ ‬الخناق‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬أفغانستان‭ ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬عواصم‭ ‬ثلاث‭ ‬ولايات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنقل‭ ‬معركتها‭ ‬إلى‭ ‬المدن‭ ‬بعدما‭ ‬انتزعت‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ […]

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