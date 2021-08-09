سعادة بالموعد أم بالمحاصصة المبكرة؟

2021/08/09 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام انهيال‭ ‬التأكيدات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬العاشر‭ ‬المقبل،‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬مجرد‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬مكسب‭ ‬ما‭ ‬بعده‭ ‬مكسب،‭ ‬سوف‭ ‬ينتشل‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوحل‭ ‬الذي‭ ‬غطست‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.‬ لا‭ ‬شيء‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الثوابت‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬العملية‭ […]

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