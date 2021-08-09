2021/08/09 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مَن تُرى جاءَ بِكَ، الليلةَ، يا سعدي إليّا طارِقاً شُبّاكيَ الخافِتَ آنا و فؤادي الساهِرَ المُتعبَ آنا باحِثاً عن دفءِ أعشاشٍ لديّا؟ * * * إنّها البصرةُ تخطو بالفوانيسِ ابتعادا فوقَ مجرى الشطِّ صفراءَ كقلبي و تُضيءُ الأُفْقَ قُرباً و اتّقادا و أنا أبكيكَ، أبكي صمتَ شعبي. * * * أيُّها العابِرُ بحرَ (البَينَ بَين) […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من:حسب الشيخ جعفر إلى:سعدي يوسف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من:حسب الشيخ جعفر إلى:سعدي يوسف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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