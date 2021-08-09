من:حسب الشيخ جعفر إلى:سعدي يوسف

2021/08/09 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مَن‭ ‬تُرى‭ ‬جاءَ‭ ‬بِكَ،‭ ‬الليلةَ،‭ ‬يا‭ ‬سعدي‭ ‬إليّا طارِقاً‭ ‬شُبّاكيَ‭ ‬الخافِتَ‭ ‬آنا و‭ ‬فؤادي‭ ‬الساهِرَ‭ ‬المُتعبَ‭ ‬آنا باحِثاً‭ ‬عن‭ ‬دفءِ‭ ‬أعشاشٍ‭ ‬لديّا؟ ‭* * *‬ إنّها‭ ‬البصرةُ‭ ‬تخطو‭ ‬بالفوانيسِ‭ ‬ابتعادا فوقَ‭ ‬مجرى‭ ‬الشطِّ‭ ‬صفراءَ‭ ‬كقلبي و‭ ‬تُضيءُ‭ ‬الأُفْقَ‭ ‬قُرباً‭ ‬و‭ ‬اتّقادا و‭ ‬أنا‭ ‬أبكيكَ،‭ ‬أبكي‭ ‬صمتَ‭ ‬شعبي‭.‬ ‭* * *‬ أيُّها‭ ‬العابِرُ‭ ‬بحرَ‭ (‬البَينَ‭ ‬بَين‭)‬ […]

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