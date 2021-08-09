أيدا لِيمون: كيف انتصرُ انتصارَ فتاة - عادل صالح الزبيدي

2021/08/09 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي شاعرة أميركية من أصول مكسيكية ولدت في عام 1976 ونشأت في سومونا بولاية كاليفورنيا وتلقت تعليمها في جامعتي واشنطن ونيويورك.



نشرت اول مجموعة شعرية لها تحت عنوان ((حطام محظوظ)) حازت على جائزة اوتم هاوس لعام 2006، وفازت مجموعتها الثانية المعنونة ((هذا العالم الكبير المزيف)) بجائزة بيرل للشعر لعام 2006.



اما مجموعتها الرابعة والمعنونة ((أشياء ميتة براقة)) فقد رشحت لجائزة ......





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