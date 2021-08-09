لاستفتاء العام خطوة أولى نحو تعزيز الديمقراطية / في المكسيك أغلبية لفتح ملف جرائم الدولة ومحاسبة مرتكبيها - رشيد غويلب

2021/08/09 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب اصوّت الشعب المكسيكي في استفتاء على ضرورة فتح ملفات الجرائم المرتكبة في عهود الرؤساء السابقين، وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.



ونظرًا لانخفاض نسبة المشاركة في التصويت، فمن المرجح ألا يكون لنتائج الاستفتاء عواقب سياسية مباشرة.وهذا هو الاستفتاء الشعبي العام الأول في التاريخ الديمقراطي للبلاد.



وقد استند إلى الإصلاح الدستوري لعام 2014 في عهد الرئيس ......





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