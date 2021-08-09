كييركجارد ومفهوم القلق - سعود سالم

2021/08/09 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٦-;-١-;- - كييركجارد والقلقللقلق كمفهوم فلسفي، مكانة مهمة لدى كيركيغارد، هايدغر، سارتر وبوفوار وغيرهم من المفكرين، كمحرك لمعالجة الإشكاليات الوجودية للإنسان والكون وعلاقتهما.



في كتابه «مفهوم القلق - Begrebet Angest» الذي صدر سنة ١-;-٨-;-٤-;-٤-;- والذي ترجم بالعربية بـ "مفهوم الفزع " ووقعه بإسم فيجيليوس هاوفنيينسيس Vigilius Haufniensis، الذي يعني بالدان ......





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