2021/08/09 | 00:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرق إطارات وسط الناصرية احتجاجاً على اعتقال متظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/09 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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