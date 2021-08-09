2021/08/09 | 00:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل عنصر امني من شرطة ديالى اثر هجوم نفذه داعش‏ على المحافظة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (9 اب 2021) ان "عناصر داعش شنت هجوما على نقطة تابعة لشرطة ديالى في بساتين العبارة شمال شرق المحافظة ادى الى مقتل عنصر امني."

واضاف المصدر ان "الاجهزة الامنية تنفذ الان عملية بحث وتمشيط في بساتين العبارة بحث عن المهاجمين."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع عنصر امني اثر هجوم لداعش على ديالى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع عنصر امني اثر هجوم لداعش على ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).