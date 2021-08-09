وقال المسعودي في لقاء متلفز تابعه NRTعربية (8 اب 2021) ان "منصب الوزير كان يباع بـ 30 مليون دولار ومقعد النائب سيصل إلى 7 مليارات بالدورة المقبلة،" مشيرا ان الذين كتبوا الدستور تعمدو بعدم تطبيقه."
واضاف المسعودي، ان "قائمة السفراء تظم اشخاصا من التيار الصدر،" مؤكدا ان الحكومة المقبلة ستشكل وفق نفس الاليات الحالية."
و اشار ان "الانتخابات المقبلة لن يكون فيها 6 قوى اساسية بل ستكون هناك 16 قوى رئيسية."
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: منصب الوزير بـ 30 مليون دولار و مقعد النائب بـ7 مليارات دينار!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: منصب الوزير بـ 30 مليون دولار و مقعد النائب بـ7 مليارات دينار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).