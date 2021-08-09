سائرون: منصب الوزير بـ 30 مليون دولار و مقعد النائب بـ7 مليارات دينار!

2021/08/09 | 00:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاحد، ان منصب الوزير كان يباع بـ 30 مليون دولار ومقعد النائب بـ7 مليارات دينار بالدورة المقبلة.

وقال المسعودي في لقاء متلفز تابعه NRTعربية (8 اب 2021) ان "منصب الوزير كان يباع بـ 30 مليون دولار ومقعد النائب سيصل إلى 7 مليارات بالدورة المقبلة،" مشيرا ان الذين كتبوا الدستور تعمدو بعدم تطبيقه."

واضاف المسعودي، ان "قائمة السفراء تظم اشخاصا من التيار الصدر،" مؤكدا ان الحكومة المقبلة ستشكل وفق نفس الاليات الحالية."

و اشار ان "الانتخابات المقبلة لن يكون فيها 6 قوى اساسية بل ستكون هناك 16 قوى رئيسية."

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