2021/08/09 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث إنه شهر الشهداء، شهر غشت، إنه شهر الحياة..نعم، لنُخلد ذكريات رفاقنا المناضلين، رفاقنا الشهداء في شهر الشهداء، الدريدي وبلهواري وشبادة ومزياني...نعم، لنُخلد ذكريات انتفاضات شعبنا البطل..نعم، لنُخلد ذكريات بطولات شعبنا المُكافح..الشهداء أحياء وشعبنا كذلك.



وإن لم نُخلد ذكريات الحياة، فنحن أموات بقوة الحياة..فكيف لمناضل أن يرضى الموت وهو "حي"؟!!إن المناضل من يقول "ها أنا ذا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لنُخلد ذكريات الشهداء، يا رفاقي.. - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لنُخلد ذكريات الشهداء، يا رفاقي.. - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).