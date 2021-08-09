هجوم مسلح يستهدف نقطة أمنية في بعقوبة

2021/08/09 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإستهداف نقطة أمنية، في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "هجوما مسلحا استهدف نقطة مرابطة امنية قرب مزار ديني في محيط قرى ناحية العبارة (15كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن إصابة شرطي".

وأضاف، أن "القوات الأمنية بدأت بعملية تمشيط واسعة في موقع الهجوم".

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