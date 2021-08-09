العتبة الحسينية تلغي مراسيم استبدال الراية

2021/08/09 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، قرارها بإلغاء مراسيم استبدال الراية، الخاصة بشهر محرم الحرام.

وقال مصدر في العتبة، لـ (بغداد اليوم)، إن "لاوجود لمراسيم استبدال الراية هذا العام، وسنكتفي برفع الراية فقط".

وأكد المصدر، أن "ذلك يأتي بسبب خطورة الوضع الصحي نتيجة استمرار تفشي وباء كورونا".

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