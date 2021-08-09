2021/08/09 | 00:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ نظم فرع نقابة الصحفيين في محافظة كربلاء المقدسة، حملة لتطعيم الصحفيين وذويهم بلقاح فيروس كورونا، فيما قدم شكره لدائرة صحة المحافظة على تعاونها بتقديم هذه الخدمة.وقال رئيس الفرع، حسين الشمري :" ان فرعنا ،بالتعاون مع دائرة صحة كربلاء المقدسة ، نظم حملة لتطعيم أكثر من خمسين صحفياً مع ذويهم بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا"، مبيناً إن عملية التلقيح تمت بمقر الفرع وكانت للنساء والرجال من بينهم كبار السن.وقدم الشمري شكره الى دائرة الصحة على جهودها وتفاعلها مع دعوة فرع النقابة لتقديم هذه الخدمة لشريحة الصحفيين وعوائلهم، مشيراً إلى إنه تم الإتفاق مع الدائرة على إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تم تطعيمهم اليوم بعد عشرين يوماً وبمقر الفرع أيضاً.وأوضح رئيس فرع النقابة بكربلاء، إن هذه المبادرة تأتي ضمن دعوتنا للصحفيين الى دعم الجهود التي تبذل من قبل المؤسسات الصحية المختصة في مكافحة فيروس كورونا وتحصين أبناء المحافظة من الإصابة به، مشدداً على ضرورة أن يأخذ جميع الصحفيين اللقاح لحماية أنفسهم وعوائلهم من الإصابة لكونهم يؤدون مهامهم الإعلامية اسوة بمن يعمل في خط الصد الأول ويختلط مع المصابين وغيرهم من المواطنين./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ينظم حملة للتلقيح ضد فايروس كورونا للصحفيين وذويهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ينظم حملة للتلقيح ضد فايروس كورونا للصحفيين وذويهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).