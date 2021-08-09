خسروا الميداليات و

2021/08/09 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنهم لم يحققوا أي ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، إلا أن فريق اللاجئين "كانوا فخورين بالتنافس على أعلى مستويات الرياضة، وكانوا ممتنين لاكتساب خبرة وإتاحة الفرصة لهم لعرض مواهبهم تماما مثل الرياضيين الآخرين"، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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