اصابة شرطي بهجوم لداعش في ديالى

2021/08/09 | 01:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب شرطي في هجوم لداعش استهدف نقطة امنية شمال شرق بعقوبة ،مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان عناصر من داعش هاجموا نقطة للشرطة في محيط ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة احد افراد النقطة " .واضاف :" ان القوات الامنية شرعت بحملة تمشيط في البساتين القريبة من موقع الهجوم "./انتهى

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