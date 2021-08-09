2021/08/09 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أوّل مباراة له بعد حقبة ليونيل ميسي، فاز برشلونة على يوفنتوس الإيطالي 3-صفر على ملعب "يوهان كرويف"، الأحد، في مباراة ودية على كأس الراحل جوان غامبر، أحد الأعضاء المؤسسين للنادي الكاتالوني ولاعبه السابق الذي أصبح لاحقاً رئيساً له.

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