الكاظمي يدعو أردوغان لحضور اجتماع قادة دول الجوار

2021/08/09 | 01:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

سلّم وزير الخارجية فؤاد حسين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحضور اجتماع قادة دول الجوار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "أردوغان استقبل حسين، وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، وسَلّم وزير الخارجية الرئيس التركي، رسالة دعوة من الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقاده في العاصمة العراقية بغداد، نهاية الشهر الحالي على مستوى القادة لدول جوار العراق".

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