مفوضية الانتخابات تراقب تمويل الأحزاب وتؤمِّن مخازنها من الحرائق

2021/08/09 | 01:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

عدت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التمويل الخارجي للأحزاب بأنه "خط أحمر"، في حين اكدت اتخاذ اجراءات صارمة للحفاظ على مخازن المفوضية من اية حرائق قد تطولها.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور هيمان تحسين لـ"الصباح": إن الدائرة وضعت بعض التعليمات بخصوص توحيد اماكن الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع امانة بغداد وبلديات المحافظات، بحيث لا تؤثر في الاشارات المرورية وحركة المرور وقطع الدلالة.

وكشف تحسين، عن استمرار دائرته بمراقبة تمويل الاحزاب في الداخل من خلال تزويدها بحسابات ختامية سنوية ترسل الى ديوان الرقابة المالية، مشيرا الى أن تمويل الداخل يعتمد على "اشتراكات" الاعضاء والاعانات المالية من الموازنة.

وعن تمويل الخارج للاحزاب، أكد تحسين، أن هذا التمويل محكوم بالمادة (3) من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015، المتضمنة تقديم طلب رسمي لدائرته للبت به "قبولا أو رفضا" في حال كانت هناك مبالغ خارجية، مؤكدا أن دائرته لم تتلق أي طلب بشأن هذا التمويل.

وبشأن ما تحدث به وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أن مخازن المفوضية قد انشئت من مادة "السندويج بنل" القابلة للاحتراق، بين مدير عام الدائرة أن المفوضية زودت مكاتبها بمبالغ مالية لنصب منظومات حديثة لاطفاء الحرائق، منوهاً بأن بعض المخازن مصنوعة من هذه المادة وليست جميعها.

وأضاف أن هناك مخازن أخرى منها في محافظة دهوك انشئت من هذه المادة، إلا أنها مغلفة من الخارج بمادة الحديد، وعند الاستفسار من الدفاع المدني هناك تبيّن أنها مطابقة للمواصفات الفنية ولا يوجد أي تخوف من الحرائق، لافتا الى أن المفوضية خصصت مبالغ مالية بغية تغيير مادة "السندويج بنل" الى مادة اخرى مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الموصى بها منعا للحرائق.

واوضح تحسين أن هناك مخازن غير مؤهلة لهذا الغرض، إلا أن المفوضية نسقت مع المحافظين في الاقليم والشمال ووزارة التجارة لاستبدال بعض المخازن وتزويدها بمنظومة اصولية حديثة لاطفاء الحرائق.

على صعيد مواز، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية وضعت خطة لتوزيع البطاقات البايومترية التي تم تسلّمها من شركة اندرا الإسبانية والتي وزعت بين مكاتب المفوضية بعد تدقيقها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية"، مبينة أن"المفوضية ستسيِّر فرقاً جوالةً خاصةً في المناطق النائية للناخبين الذين لا يستطيعون الوصول لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية وسيتم ايصالها الى منازلهم".

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