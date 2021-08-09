كربلاء والنجف تستعدان لإحياء شعائر محرم

2021/08/09 | 01:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

المحافظات: مراسلو الصباح

أنهت الادارات المحلية في عدد من المحافظات من بينها كربلاء المقدسة والنجف الاشرف، إعداد خططها الامنية والخدمية الخاصة باستقبال شهر محرم الحرام وتنظيم الشعائر الحسينية، وسط التشديد على اتباع التعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا والتركيز على اخذ اللقاحات.

وأنهت الملاكات الفنية والخدمية في العتبة الحسينية المقدسة، جميع الاجراءات تمهيدا لاقامة مراسم تبديل الرايات في ذكرى عاشوراء، كما شهدت أحياء المدينة القديمة نصب السرادقات ومواكب العزاء.

أمنيا نفذت قيادة عمليات كربلاء عمليات استباقية في المحافظة وممارسات أمنية للحفاظ على أمن أهالي المحافظة والزائرين.

وفي النجف، قال مستشار المحافظ لشؤون الخدمات احمد علي الحلو لـ"الصباح": إن "الخطة الخدمية لشهر محرم عبارة عن تقليد سنوي تتبعه المحافظة، وتكون هناك اجراءات اوسع مطلع شهر صفر بمناسبة الزيارة الاربعينية".

واضاف أن " طقوس الشهر الفضيل تبدأ من اليوم الاول لشهر محرم الى يوم 13 منه، لوجود توافد للزوار ومواكب العزاء وتقديم الخدمات، وهناك دور واضح للمواطنين يحتاج الى اسناد الحكومة المحلية في هذا المجال".

وبين الحلو أن "تنفيذ الخطة يجري غالبا في المدينة القديمة وقضاء الكوفة بإسناد من خدمات العتبة العلوية المقدسة".

وشكا الحلو من "عدم صرف الحكومة اية مبالغ لهذه الخطة، وانها تجري بجهود ذاتية من اموال الجهات الخدمية"، مؤكداً أن "اخر موازنة تسلمتها المحافظة بهذا الشأن هي مليار دينار عام 2013، مع وضع وزارة المالية اليد على صندوق الواردات بعد حل مجالس المحافظات، بينما لم تصرف اية مبالغ من موازنة (زائر دولار).

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