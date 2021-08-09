2021/08/09 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية ، أن حفلا في المدينة انتهى بإراقة الدماء إثر إطلاق النار على خمسة رجال، قتل اثنان منهم.وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثر بلاغ بوقوع إطلاق نار.ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.هذا ولم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرهما عليهما.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بإطلاق نار في مدينة بروكلين الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بإطلاق نار في مدينة بروكلين الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).