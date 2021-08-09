2021/08/09 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعدت مجموعة من أعضاء برشلونة الإسباني شكوى أمام المفوضية الأوروبية، فضلا عن مطالبات بالإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا، لمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي، الذي أعلن امس الأحد رحيله عن النادي الكتالوني.ونشر محامي الأعضاء، خوان برانكو، رسالة عبر (تويتر)، أوضح فيها أن المدعين أرجعوا سبب الدعوى لأسباب مالية.وقال المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس "نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة..في موسم 2019/2020 بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%".وأضاف أنه "من غير المتصور أن يؤدي اللعب المالي النظيف، إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية".وأكد الأعضاء اعتزامهم مطالبة السلطات المختصة، بالتدخل فورا لمنع هذه العملية الضارة بمصالحهم.وكان ميسي قريبا من تمديد عقده مع برشلونة، لكن النادي الكتالوني فاجأ الجميع بإعلان رحيل نجمه، بسبب "عوائق مالية وهيكلية"، ليصبح البرغوث على أعتاب باريس سان جيرمان.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوى قضائية برشلونية لمنع باريس من ضم ميسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوى قضائية برشلونية لمنع باريس من ضم ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).