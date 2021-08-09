الانتقال للنادي الباريسي

2021/08/09 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سي بي سي سبورت" الأميركي "كواليس" المفاوضات التي جرت بين نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ونجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والتي انتهت بالفشل ورحيل نجم النادي الكاتالوني بعد نحوين عقدين معه

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