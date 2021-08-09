أمطار غزيرة في الصين تتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة

2021/08/09 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة "سي سي تي في"CCTV الصينية الرسمية في وقت متأخر يوم السبت أن الأمطار الغزيرة على مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين تسببت في خسائر اقتصادية قيمتها 250 مليون يوان (38.57 مليون دولار).

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