2021/08/09 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني أطفال وشباب صغار من "اختلالات معرفية" ومشاكل نفسية وعصبية عديدة بعد إصابتهم بكوفيد-19، رغم مرور أسابيع على الإصابة، فيما يحاول أطباء جاهدين معرفة السبب.

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