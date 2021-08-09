2021/08/09 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن صباح الاثنين "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في جنوب السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)

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