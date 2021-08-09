2021/08/09 | 06:00 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن صباح الاثنين "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في جنوب السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم "حوثي" جديد ضد السعودية.. والتحالف: نتعامل بحزم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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