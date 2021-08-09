2021/08/09 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات، بعد نحو عام على توقيع اتفاقات التطبيع، حوالي نصف مليار دولار، وفق بيانات للمكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل

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