تونس: -ما هكذا تورد يا سعد الإبل- - الطايع الهراغي

2021/08/09 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "إنّ الملوك بلاء حيثما حلّوا ** فلا يكن لك في أبوابهم ظِـلُّ".



(الإمام الشّافعي / 767 – 820 ) "مبادئ الحكم لعصر ما لن تكون أبدا مبادئ الطبقة الحاكمة فيه" (كارل ماركس " هبّت يوما ريح شديدة فأقبل النّاس يدعون الله ويتوبون، فصاح جحا: ياقوم، لا تعجلوا بالتّوبة ،إنّما هي زوبعة وتسكن".



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