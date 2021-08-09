الحزب القديم مات وحركة الإنقاذ ليست بديلاً - محمد علي مقلد

2021/08/09 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد "ارتاحت" قيادة الحزب، بعد المؤتمر التاسع، من حركة اليسار الديمقراطي لتتفرغ للمعارضين الآخرين.



رفضت النقاش داخل الهيئات فبات من الطبيعي نقله إلى الصحف، كررنا في الدعوة، من موقع الحرص على وحدة الحزب، إلى إجراء حوار بين الشيوعيين لإعادة تجميع القوى اليسارية.



قمت بنشر مقالة في جريدة السفير في 30-10-2003،تحت عنوان بيان الغائب، وقصدت بالغائب الحزب الشيوعي، الذي كان ينبغي أن يصدر البيان عن قيادته، قلت ف ......





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